Фахівці втратили зв'язок із японським місячним апаратом Hakuto-R

Фахівці компанії ispace втратили зв'язок із японським посадковим апаратом Hakuto-R, який повинен був здійснити посадку на поверхню Місяця о 19:40 (за Києвом), повідомив глава компанії Такесі Хакамада.

"Ми підтверджували, що змогли встановити зв'язок з апаратом до завершального етапу посадки, проте зараз ми втратили зв'язок. Ми повинні припустити, що ми не змогли здійснити посадку на місячну поверхню", - сказав Хакамада під час трансляції на сайті компанії.

За його словами, інженери продовжують оцінювати ситуацію і намагаються визначити статус апарату.

"Наразі ми не можемо підтвердити успішну посадку на поверхню Місяця", - уточнив глава компанії.

За даними компанії, за годину до передбачуваної посадки Hakuto-R, що перебував на навколомісячній орбіті, здійснив послідовність дій, необхідних для успішного примісячного приземлення: увімкнув двигун на гальмування і скинув швидкість для здійснення посадки. Безпосередньо перед посадкою інженери втратили зв'язок із апаратом.

Посадковий апарат Hakuto-R було запущено до Місяця 11 грудня минулого року з 40-го стартового комплексу на базі американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді за допомогою ракети-носія Falcon 9. У березні цього року апарат був успішно виведений на навколомісячну орбіту.

Місія є повністю приватною. Hakuto-R міг стати першим в історії приватним космічним апаратом, який успішно сів на Місяць. Японська компанія ispace розробляє технології роботизованих космічних посадкових пристроїв.

Посадковий модуль масою 1 тонна мав здійснити посадку на Місяць у кратері Атлас на видимій стороні природного супутника Землі.

Оснащений низкою наукових приладів апарат мав виконувати дослідницькі функції як стаціонарний зонд.

Разом із японським посадковим апаратом, розмір якого становить приблизно 2 на 2,5 м, на Місяць відправили і створений в Об'єднаних Арабських Еміратах місяцехід Rashid вагою близько 10 кг.

Також на Місяць мав бути доставлений мініатюрний мобільний робот ще меншого розміру, розроблений Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA) і японською компанією з виробництва іграшок Tomy. Так званий місячний робот-трансформер, вагою лише 250 грамів і шириною близько 8 см, має форму кулі.