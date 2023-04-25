Події

19:14 25.04.2023

У Судані на тлі бойових дій спостерігається дефіцит продовольства, води та медикаментів

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У Судані на тлі бойових дій спостерігається дефіцит продовольства, води та медикаментів

У Судані спостерігається гостра нестача продовольства, води і медикаментів, ціни на ці товари зросли багаторазово на тлі бойових дій, які не вщухають вже понад 10 днів, передає канал "Аль-Джазіра".

"Через 10 днів бойових дій нестача продуктів харчування, води, медикаментів і палива стає надзвичайно гострою, особливо в Хартумі та в прилеглих до нього областях", - йдеться в заяві Управління ООН з координації гуманітарних питань.

У ній наголошується, що вартість цих товарів різко зросла, до того ж готівку в місті дістати непросто.

Сотні тисяч жителів Судану тікають у сусідні країни від насильства. В Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців заявили, що опікуються питаннями, пов'язаними з біженцями. За їхніми оцінками, через зіткнення близько 270 тис. осіб перетнуть кордони тільки з Чадом і Південним Суданом. При цьому багато хто попрямує до інших країн регіону - до Єгипту, Еритреї, Ефіопії, ЦАР, і до Лівії, але агентство ООН поки що не готове дати оцінку, про яку кількість біженців може йтися.

"Аль-Джазіра" із посиланням на оцінки експертів повідомляє, що внаслідок попередніх конфліктів у Судані близько 400 тис. осіб утекли до Чаду.

Раніше повідомлялося, що збройні сили Судану погодилися на 72-годинне припинення вогню, яке почалося опівночі вівторка. Перемир'я досягли за посередництва США.

Однак, за даними "Аль-Джазіри", незважаючи на це, у вівторок у кількох містах Судану чути звуки вибухів і роботи артилерії.

У 2019 році в Судані стався військовий переворот, президента країни Омара аль-Башира заарештували. У поваленні президента брали активну участь Абдель Фаттах аль-Бурхан, який згодом став головнокомандувачем збройних сил Судану, і Мухаммед Хамдан Дагало, який очолював воєнізовані формування - "Сили швидкого реагування" (СШР).

Згодом аль-Бурхан за підтримки Дагало керував тимчасовою владою Судану і готував передачу влади цивільному уряду.

У грудні 2022 року аль-Бурхан, Дагало та лідери продемократичної коаліції "Сили за свободу і зміни" досягли угоди, згідно з якою суданські військові мали відійти від влади, а СШР - увійти до складу збройних сил. Фінальний варіант угоди мали підписати у квітні, проте військові та СШР розійшлися в думках щодо термінів включення СШР до лав збройних сил: за деякими даними, аль-Бурхан хотів домогтися цього за два роки, а Дагало - за 10 років.

15 квітня в суданській столиці Хартумі та деяких інших містах спалахнули сутички із застосуванням важкого озброєння між військовими і СШР. У заявах командування СШР йшлося про те, що збройні сили без будь-якого попереднього повідомлення взяли в облогу одну з їхніх баз у південному передмісті столиці. Командування армії, зі свого боку, пояснювало свої дії тим, що СШР останнім часом не раз діяли без будь-якої координації із військовими.

 

 

Теги: #судан

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