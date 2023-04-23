Події

11:40 23.04.2023

У Чорному морі перебувають 10 російських кораблів, серед них великий десантний корабель і два підводні ракетоносії - ОК "Південь"

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У Чорному морі перебувають 10 російських кораблів, серед них великий десантний корабель і два підводні ракетоносії - ОК "Південь"

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на ранок неділі перебуває 10 російських кораблів, серед яких один великий десантний корабель і два підводні ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами", повідомляє Оперативне командування "Південь" у фейсбуці.

"Загроза ракетного удару залишається, повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами цілком імовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, дуже висока", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #ок_південь

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