У Чорному морі перебувають 10 російських кораблів, серед них великий десантний корабель і два підводні ракетоносії - ОК "Південь"

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на ранок неділі перебуває 10 російських кораблів, серед яких один великий десантний корабель і два підводні ракетоносії, споряджені 8 "Калібрами", повідомляє Оперативне командування "Південь" у фейсбуці.

"Загроза ракетного удару залишається, повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами цілком імовірне, загроза атак дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, зокрема в нічний час, дуже висока", - наголошується в повідомленні.