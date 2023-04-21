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16:29 21.04.2023

Голова СБУ: "Політичний офіс" Клюєва-Сівковича не уникне відповідальності

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Голова СБУ: "Політичний офіс" Клюєва-Сівковича не уникне відповідальності

Голова Служби безпеки України Василь Малюк вважає, що суд дасть належну оцінку діям ексначальника кримського главку СБУ Олега Кулініча, а згодом до відповідальності буде притягнуто й українських політиків, які наразі переховуються в Москві.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Малюк розповів, що затримання Кулініча стало одним із прикладів системної роботи з очищення СБУ. "Розробкою і затриманням зрадника я керував особисто за завданням президента України, доповідав йому про хід справи. Це була безпрецедентна, довготривала і секретна операція. "Вели" Кулініча близько року, а затримували вже разом із ДБР, оскільки за законом такі питання є функціоналом колег", - зазначив він.

Малюк наголосив: "Кулініч доповідав ворогу багато інформації: і по Службі, і по країні. Ті аудіозаписи оприлюднених розмов - лише частина величезного масиву доказів. Вони не просто розкривають деталі співпраці Кулініча з "політичним офісом" Сівковича-Клюєва в Москві, а демонструють підходи російських спецслужб до роботи в Україні".

Відповідаючи на запитання про подальшу долю Кулініча, Малюк сказав: "Досудове розслідування завершено. Справу буде передано до суду, який, я сподіваюсь, дасть чітку юридичну оцінку".

Водночас голова СБУ додав: "Переконаний, що з часом не уникнуть відповідальності й колишні українські політики, які нині переховуються в Москві. "Політичний офіс" Сівковича-Клюєва - справжня кротоферма, яка допомагала РФ вести розвідувально-підривну діяльність проти України. Кубло зрадників, що напряму співпрацює з ФСБ".

Теги: #сбу #очищення

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