Данія та Нідерланди відправлять Україні 14 танків Leopard 2 - ЗМІ

Данія та Нідерланди відправлять в Україну 14 танків Leopard 2, вони будуть готові до постачання на початку 2024 року, заявили міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен і міністр оборони Трольс Лунд Поульсен.

Як повідомляє данська суспільна телекомпанія DR, Расмуссен наголосив, що Україна потребує всієї можливої підтримки.

"Це велика допомога данської сторони в рамках спільного проєкту з Нідерландами, де ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2", - сказав міністр.

За словами Поульсена, очікується, що танки будуть готові до постачання на початку 2024 року.

Він зазначив, що це не данські танки, а танки, "які закуповують у співпраці з Нідерландами". Расмуссен назвав це "дуже значним внеском".

За словами Поульсена, до кінця 2023 року щонайменше 80 танків Leopard 1 прибудуть в Україну.

Раніше Данія оголосила, що передасть до 100 танків Leopard 1.