Події

09:40 19.04.2023

Уночі на Київщині ліквідовано масштабну пожежу, двоє людей загинуло - ДСНС

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Уночі на Київщині ліквідовано масштабну пожежу, двоє людей загинуло - ДСНС

У ніч на середу в Київській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу за участю трьох вантажівок, унаслідок чого двоє людей загинуло, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вночі рятувальники Київщини ліквідували масштабну пожежу за участю трьох вантажівок, що призвело до зупинки руху в напрямку столиці. В одній із вантажівок транспортувався гас. На жаль, двоє людей загинули", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу вранці.

Аварійні роботи завершено, рух у напрямку Києва відновлено. До ліквідації було залучено 22 рятувальники та 6 одиниць техніки.

Теги: #пожежа #київська_область

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