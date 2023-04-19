Уночі на Київщині ліквідовано масштабну пожежу, двоє людей загинуло - ДСНС

У ніч на середу в Київській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу за участю трьох вантажівок, унаслідок чого двоє людей загинуло, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні вночі рятувальники Київщини ліквідували масштабну пожежу за участю трьох вантажівок, що призвело до зупинки руху в напрямку столиці. В одній із вантажівок транспортувався гас. На жаль, двоє людей загинули", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в середу вранці.

Аварійні роботи завершено, рух у напрямку Києва відновлено. До ліквідації було залучено 22 рятувальники та 6 одиниць техніки.