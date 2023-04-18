Україна і Кувейт почали переговори щодо підписання Меморандуму про виділення $1 млн США на електрогенератори

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з візитом у Кувейті у вівторок, розпочав переговори з головою кувейтського зовнішньополітичного відомства Шейхом Салемом Аль-Сабахом щодо підписання Меморандуму про виділення $1 млн США на електрогенератори, повідомила пресслужба МЗС.

"Сторони розпочали переговори щодо підписання меморандуму про виділення кувейтським урядом 1 млн дол США на купівлю електрогенераторів для України, які будуть поставлені найближчим часом", - ідеться в повідомленні.

Кулеба наголосив, що Україна продовжує зміцнювати українську енергосистему на довгострокову перспективу та цінує підтримку суверенітету й територіальної цілісності держави з боку Кувейту, а також гуманітарну допомогу.

За його словами, "потужні генератори, які будуть передані в рамках нової ініціативи, допоможуть нам у забезпеченні її стійкості".

Також голови МЗС обговорили дипломатичні зусилля щодо припинення російської агресії та відновлення миру. Кулеба подякував Шейху за підтримку відповідних резолюцій Генасамблеї ООН та детально ознайомив із "формулою миру" президента Володимира Зеленського, втілення якої гарантує справедливий і довготривалий мир в Україні.

Крім того, голова українського МЗС наголосив на важливості об'єднання зусиль для запобігання руйнуванню Росією Чорноморської зернової ініціативи. Міністр також запросив Кувейт взяти участь у гуманітарній програмі Зеленського "Grain From Ukraine".

Водночас важливою темою переговорів стало залучення кувейтської сторони до реалізації економічних проєктів в Україні.

"Одним із пріоритетів української дипломатії є відкриття нових горизонтів для України в світі та на Близькому Сході зокрема. Під час моїх переговорів у Кувейті йшлося про конкретні нові можливості української держави, бізнесу та громадян", - наголосив Кулеба.

Сторони також домовилися "оживити прямі контакти ділових кіл і стимулювати збільшення обсягів торгівлі".

Як повідомлялося, Кулеба у вівторок, 18 квітня, перебуває з офіційним візитом у Кувейті.