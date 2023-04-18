Події

21:36 18.04.2023

Україна і Кувейт почали переговори щодо підписання Меморандуму про виділення $1 млн США на електрогенератори

2 хв читати
Україна і Кувейт почали переговори щодо підписання Меморандуму про виділення $1 млн США на електрогенератори

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який перебуває з візитом у Кувейті у вівторок, розпочав переговори з головою кувейтського зовнішньополітичного відомства Шейхом Салемом Аль-Сабахом щодо підписання Меморандуму про виділення $1 млн США на електрогенератори, повідомила пресслужба МЗС.

"Сторони розпочали переговори щодо підписання меморандуму про виділення кувейтським урядом 1 млн дол США на купівлю електрогенераторів для України, які будуть поставлені найближчим часом", - ідеться в повідомленні.

Кулеба наголосив, що Україна продовжує зміцнювати українську енергосистему на довгострокову перспективу та цінує підтримку суверенітету й територіальної цілісності держави з боку Кувейту, а також гуманітарну допомогу.

За його словами, "потужні генератори, які будуть передані в рамках нової ініціативи, допоможуть нам у забезпеченні її стійкості".

Також голови МЗС обговорили дипломатичні зусилля щодо припинення російської агресії та відновлення миру. Кулеба подякував Шейху за підтримку відповідних резолюцій Генасамблеї ООН та детально ознайомив із "формулою миру" президента Володимира Зеленського, втілення якої гарантує справедливий і довготривалий мир в Україні.

Крім того, голова українського МЗС наголосив на важливості об'єднання зусиль для запобігання руйнуванню Росією Чорноморської зернової ініціативи. Міністр також запросив Кувейт взяти участь у гуманітарній програмі Зеленського "Grain From Ukraine".

Водночас важливою темою переговорів стало залучення кувейтської сторони до реалізації економічних проєктів в Україні.

"Одним із пріоритетів української дипломатії є відкриття нових горизонтів для України в світі та на Близькому Сході зокрема. Під час моїх переговорів у Кувейті йшлося про конкретні нові можливості української держави, бізнесу та громадян", - наголосив Кулеба.

Сторони також домовилися "оживити прямі контакти ділових кіл і стимулювати збільшення обсягів торгівлі".

Як повідомлялося, Кулеба у вівторок, 18 квітня, перебуває з офіційним візитом у Кувейті.

 

 

 

Теги: #меморандум #кувейт #електрогенератори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 18.04.2023
Кулеба запросив Кувейт долучитися до відновлення України

Кулеба запросив Кувейт долучитися до відновлення України

06:55 18.04.2023
Очільник МЗС України у вівторок відвідає Кувейт

Очільник МЗС України у вівторок відвідає Кувейт

20:36 15.04.2023
МВФ уперше повністю опублікував українською всі документи за програмою EFF з Україною

МВФ уперше повністю опублікував українською всі документи за програмою EFF з Україною

16:33 15.04.2023
Мінагрополітики України пропонує Польщі узгодити новий Меморандум про взаєморозуміння для ефективного співробітництва та врегулювання транзиту с/г продукції

Мінагрополітики України пропонує Польщі узгодити новий Меморандум про взаєморозуміння для ефективного співробітництва та врегулювання транзиту с/г продукції

07:52 13.04.2023
Україна й США підписали Меморандум про підтримку залучення інвестицій для реалізації пріоритетних проєктів розвитку та відновлення економіки

Україна й США підписали Меморандум про підтримку залучення інвестицій для реалізації пріоритетних проєктів розвитку та відновлення економіки

07:43 30.03.2023
Міненерго підписало меморандум із Німецькою східною бізнес-асоціацією про співпрацю в розвитку "зеленої" енергетики

Міненерго підписало меморандум із Німецькою східною бізнес-асоціацією про співпрацю в розвитку "зеленої" енергетики

13:16 21.03.2023
"Енергоатом" і Rolls-Royce SMR підписали меморандум про спорудження в Україні ММР

"Енергоатом" і Rolls-Royce SMR підписали меморандум про спорудження в Україні ММР

15:35 15.03.2023
Україна підписала меморандум про співпрацю у відновленні енергетичного сектору з Енергоспівтовариством - Шмигаль

Україна підписала меморандум про співпрацю у відновленні енергетичного сектору з Енергоспівтовариством - Шмигаль

20:54 03.03.2023
Меморандум між урядом України та МКС дасть змогу Суду більш повноцінно розслідувати міжнародні злочини - генпрокурор

Меморандум між урядом України та МКС дасть змогу Суду більш повноцінно розслідувати міжнародні злочини - генпрокурор

17:19 22.02.2023
UkraineInvest підписав із "Епіцентр К" та Kingspan меморандуми про "інвестнянь" на суму $370 млн

UkraineInvest підписав із "Епіцентр К" та Kingspan меморандуми про "інвестнянь" на суму $370 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На фронті загинув екснардеп Барна

Зеленський обговорив зі спікером Палати представників США Маккарті посилення санкційного тиску на РФ

Унаслідок російського авіаудару на Луганщині загинули троє цивільних, одна людина поранена

Польща відновить транзит української сільгосппродукції в ніч на 21 квітня

Пенсіонери, які виїхали за кордон, зможуть отримувати пенсії через міжнародні перекази - Мінреінтеграції

ОСТАННЄ

Зеленський вручив нагороди бійцям ЗС України, які проходять лікування в одному з шпиталів Полтавської області

До річниці визволення Київщини в Бучі встановили Меморіал захисникам із металу "Метінвесту"

На фронті загинув екснардеп Барна

Велика Британія передала Україні 14 танків Challenger 2

Освітній омбудсмен про скорочення кількості шкільних предметів: дітей потрібно вчити того, що їм справді потрібно в житті

Окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду, постраждалих немає

Зеленський обговорив зі спікером Палати представників США Маккарті посилення санкційного тиску на РФ

Унаслідок російського авіаудару на Луганщині загинули троє цивільних, одна людина поранена

Болгарія в середу може призупинити імпорт з України низки агротоварів на невизначений термін

Німеччина передала Україні ЗРК Patriot і ракети до нього

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА