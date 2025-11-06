Інтерфакс-Україна
Економіка
10:22 06.11.2025

Уряд компенсуватиме 30% тіла кредиту, залученого фізособами для придбання електрогенеруючих установок з альтернативних джерел енергії

Кабінет міністрів України посилив державну підтримку фізособам, що встановлюють у власних домогосподарствах електрогенеруючі установки з альтернативних джерел енергії – віднині передбачено компенсацію основної суми боргу (тіла кредиту) у розмірі 30%, замість щомісячної компенсації відсоткової ставки, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідні зміни у четвер уряд вніс до постанови КМУ від 07.06.2024 № 673 "Про затвердження Порядку надання фінансової державної підтримки фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії".

"Доповнено постанову Порядком надання фінансової державної підтримки (шляхом компенсації частини основної суми боргу за кредитом) фізичним особам, які встановлюють у власних домогосподарствах генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії. Передбачено надання у якості фінансової державної підтримки компенсацію основної суми боргу (тіла кредиту) у розмірі 30 відсотків, замість щомісячної компенсації відсоткової ставки за таким зобов’язанням", - написав він у телеграм-каналі.

