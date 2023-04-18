Зеленський обговорив зі спікером Палати представників США Маккарті посилення санкційного тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

"Подякував за двопартійну підтримку України з боку Конгресу. Розповів про ситуацію на фронті та нагальні оборонні потреби України в техніці, артилерії, ППО та авіації. Обговорили посилення санкційного тиску на РФ, зокрема в нафтогазовій сфері", - написав він у твіттері.