Події

20:47 18.04.2023

Зеленський обговорив зі спікером Палати представників США Маккарті посилення санкційного тиску на РФ

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Зеленський обговорив зі спікером Палати представників США Маккарті посилення санкційного тиску на РФ

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

"Подякував за двопартійну підтримку України з боку Конгресу. Розповів про ситуацію на фронті та нагальні оборонні потреби України в техніці, артилерії, ППО та авіації. Обговорили посилення санкційного тиску на РФ, зокрема в нафтогазовій сфері", - написав він у твіттері.

 

 

 

Теги: #сша #зеленский #конгресс

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