Унаслідок російського авіаудару на Луганщині загинули троє цивільних, одна людина поранена

У понеділок, 17 квітня, російські окупанти завдали удару по селу Новоєгорівка Сватівського району Луганської області, повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації у фейсбуці.

"Троє мирних жителів загинули, один дістав осколкових поранень шиї, рук та ніг унаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка на Сватівщині. Жінку 1977 року народження госпіталізували до Харкова. Учора ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому перебували люди, виникла пожежа. На жаль, через щільний артобстріл врятувати людей із-під палаючих завалів не було можливості", - розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Він додав, що останніми днями ворог майже безперервно використовує тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району.

За фактом обстрілу Луганська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Джерела: https://www.facebook.com/odalug/posts/pfbid0DoKz2PpnYxuq7hHuevVHiQSzfH5LTYzvkEsXTMNAQjS3YtUtGCLCFEyBsmL98eMLl?locale=uk_UA

https://www.facebook.com/lug.gp.gov.ua/posts/pfbid02F3xA7wpkVDEnt2oC3GhRjxKbFmfGP88r9tSfwtopC3Xi5USBmyTHCu7odEKbtZKSl?locale=ru_RU