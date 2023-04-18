Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв до чотирьох із загальним залпом 24 "Калібри" - ОК "Південь"

РФ до середини дня вівторка збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох, їх загальний залп може сягати 24 ракети типу "Калібр", повідомляє ОК "Південь".

"Станом на 13:00 в Чорному морі збільшено кількість ракетоносіїв до чотирьох", - ідеться в повідомленні ОК "Південь" у фейсбуці у вівторок.

Наразі два надводних і два підводних ракетоносії можуть мати загальний залп до 24 "Калібрів".