Події

15:09 17.04.2023

У Судані через бойові зіткнення загинули 97 мирних жителів

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Кількість загиблих мирних жителів через бойові зіткнення в Судані збільшилася до 97, повідомляє газета The Guardian.

Раніше надходили дані про 56 жертв. Ще понад 360 осіб постраждали.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) попередили про надзвичайно складну ситуацію в галузі охорони здоров'я в Судані, зокрема про брак донорської крові для поранених.

У суботу повідомлялося, що в столиці Судану Хартумі спалахнули сутички з застосуванням важкого озброєння між суданською армією і Силами швидкого реагування (СШР). У заявах командування СШР зазначалося, що нинішня ситуація склалася після того, як збройні сили Судану без будь-якого попереднього повідомлення взяли в облогу одну з їхніх баз СШР у південному передмісті Хартума. У командуванні армії Судану, зі свого боку, зазначали, що їхні дії пов'язані з тим, що СШР останнім часом неодноразово діяли без жодної координації з суданськими військовими.

У понеділок військові повідомили, що відбили напади СШР на телевежу в місті Омдурман, поблизу Хартума, і завдяки цьому держтелебачення Судану відновило мовлення.

Теги: #судан

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