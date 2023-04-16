У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 носії "Калібрів", загальний залп - 8 ракет

Станом на ранок неділі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 кораблів противника, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ на сторінці у Фейсбуці.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель

У Середземному морі - до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет типу "Калібр", загальний залп до 20 ракет;

За добу, в інтересах РФ, окупованою Керч-Єнікальською протокою прохід здійснили:

до Азовського моря - 27 суден, з них 11 рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря - 17 суден, із них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.