Події

11:17 16.04.2023

Вночі окупанти завдали авіаудару по смт Свеса на Сумщині, постраждали 2 людини

1 хв читати
Вночі окупанти завдали авіаудару по смт Свеса на Сумщині, постраждали 2 людини

У ніч на неділю російські окупанти завдали авіаційного удару по околиці смт Свеса Свеської громади в Сумській області, унаслідок чого дві особи дістали тілесних ушкоджень, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Вночі росіяни здійснили авіаудар (1 приход) по околиці смт Свеса Свеської громади. Унаслідок удару було пошкоджено приміщення комунальної установи, двоє людей дістали тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі вранці в неділю.

Також унаслідок удару пошкоджено два адмінприміщення.

Теги: #удар #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:27 16.04.2023
Уночі окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Сумській області, поранено 70-річну жінку

Уночі окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат у Сумській області, поранено 70-річну жінку

07:11 16.04.2023
За добу ворог обстріляв три ОТГ Сумської області

За добу ворог обстріляв три ОТГ Сумської області

19:40 15.04.2023
Кількість поранених у результаті удару по Слов'янську сягнула 23 людей

Кількість поранених у результаті удару по Слов'янську сягнула 23 людей

12:17 15.04.2023
Росіяни вночі та вранці обстріляли 5 громад Сумщини, у Білопіллі поранено мирного жителя - ОВА

Росіяни вночі та вранці обстріляли 5 громад Сумщини, у Білопіллі поранено мирного жителя - ОВА

07:25 15.04.2023
Окупанти обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області

Окупанти обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області

17:06 14.04.2023
Окупанти завдали удару авіабомбами по промисловому підприємству в Чернігівській області, попередньо поранено одну людину

Окупанти завдали удару авіабомбами по промисловому підприємству в Чернігівській області, попередньо поранено одну людину

08:34 14.04.2023
Зеленський підписав указ про призначення Лисогора головою Луганської ОДА, а Артюха - Сумської ОДА

Зеленський підписав указ про призначення Лисогора головою Луганської ОДА, а Артюха - Сумської ОДА

08:07 14.04.2023
Ворог обстріляв Есманську та Білопольську ОТГ на Сумщині

Ворог обстріляв Есманську та Білопольську ОТГ на Сумщині

02:16 13.04.2023
Окупанти обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області

Окупанти обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області

09:32 12.04.2023
Окупанти обстріляли територію Білопільської ТГ, без наслідків

Окупанти обстріляли територію Білопільської ТГ, без наслідків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков: українські втрати у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Слов'янська зросла до 12-ти, під завалами можуть перебувати ще три людини - ДСНС

У Слов'янську під завалом можливе перебування ще 4 осіб, рятувальні роботи тривають - ДСНС

130 українців повернуто з полону на Великдень

Двоє підлітків загинули у Снігурівському районі в результаті нічного ворожого обстрілу із ЗРС С-300

ОСТАННЄ

Резніков: українські втрати у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині

Росіяни обстріляли храм у Нікополі, поранено двоє людей - ОВА

Окупанти проводять примусову "евакуацію" дітей з Енергодара - "Енергоатом"

Невеликі дощі очікуються в низці областей України найближчими днями

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Слов'янська зросла до 12-ти, під завалами можуть перебувати ще три людини - ДСНС

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 носії "Калібрів", загальний залп - 8 ракет

У Слов'янську під завалом можливе перебування ще 4 осіб, рятувальні роботи тривають - ДСНС

Окупанти вночі обстріляли Комишуваху на Запоріжжі, зруйновано церкву

Двоє людей загинуло, ще двоє поранені внаслідок обстрілів Херсонської області за добу

Залужний привітав українців зі святом Воскресіння Христового

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА