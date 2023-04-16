Вночі окупанти завдали авіаудару по смт Свеса на Сумщині, постраждали 2 людини

У ніч на неділю російські окупанти завдали авіаційного удару по околиці смт Свеса Свеської громади в Сумській області, унаслідок чого дві особи дістали тілесних ушкоджень, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Вночі росіяни здійснили авіаудар (1 приход) по околиці смт Свеса Свеської громади. Унаслідок удару було пошкоджено приміщення комунальної установи, двоє людей дістали тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі вранці в неділю.

Також унаслідок удару пошкоджено два адмінприміщення.