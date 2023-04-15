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19:30 15.04.2023

Команда Міноборони України за десять днів провела переговори в Афінах, Нікосії, Мадриді та Бухаресті - Резніков

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Команда Міноборони України за десять днів провела переговори в Афінах, Нікосії, Мадриді та Бухаресті - Резніков

Напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" Міністерством оборони України був відпрацьований дуже інтенсивний відрізок у плані міжнародних контактів, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"За 10 днів разом з командою відвідали Афіни, Нікосію, Мадрид та Бухарест. Відбулися плідні зустрічі з моїми колегами – міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулосом, міністром оборони Кіпру Міхалісом Георгалласом, міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес, міністром оборони Румунії Ангелом Тілваром та їх командами. Мета незмінна – зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють Сили оборони України", - написав Резніков на фейсбук-сторінці.

Він зазначив, що під час візитів було проведено зустрічі як із лідерами органів представницької влади, так і з виробниками та медіа, щоб мати максимально широке коло підтримки.

"Наші пріоритети відомі – захист неба, створення «броньованого кулака», забезпечення боєприпасами. Працюємо по різним трекам. Нас цікавлять як платформи радянського зразка і, особливо, ракети та снаряди до них. Адже ця зброя негайно опиняється на полі бою. Так і системи західного виробництва, що забезпечують якісні переваги. Залучаємо допомогу, домовляємося про виробництво, відпрацьовуємо програми навчання наших воїнів, тощо", - наголосив міністр.

Такі візити та зустрічі на політичному рівні дуже корисні, наголосив Резніков, адже не лише допомагають підтримувати високу загальну динаміку, а й сприяють швидкому вирішенню багатьох практичних питань, для чого в дистанційному режимі знадобилися б тижні часу.

"Час для нас дуже важливий. Адже це збережені життя наших захисників і захисниць, захист наших мирних міст. Робимо все, щоб наблизити перемогу", - підсумував він.

 

 

 

Теги: #підготовка #роковини #рамштайн

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