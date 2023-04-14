Події

09:34 14.04.2023

До Юпітера для вивчення його супутників стартує європейська міжпланетна станція

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До Юпітера для вивчення його супутників стартує європейська міжпланетна станція

Важка ракета Ariane V у п'ятницю відправить у космічний політ автоматичну міжпланетну станцію JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) Європейського космічного агентства (ESA) для вивчення трьох природних супутників Юпітера, повідомляє компанія - розробник носія Arianespace.

Запуск ракети зі станцією вагою шість тонн планується здійснити з космодрому Куру у Французькій Гвіані о 09:14 за місцевим часом (о 15:14 за Києвом). Приблизно через 28 хвилин після старту зонд відокремиться від носія на орбіті заввишки 1,5 тис. км, звідки він почне самостійний політ до найбільшої планети Сонячної системи.

У рамках місії міжпланетна станція ESA досліджуватиме три найбільші крижані супутники Юпітера - Європу, Ганімед і Каллісто. Згідно з даними астрономів, під їхньою крижаною поверхнею ховаються океани рідкої води. Місія JUICE має вивчити супутники щодо потенційної можливості життя в їхніх океанах, їхню поверхню, а також атмосферу і кільця, що оточують Юпітер.

Станція має досягти Юпітера в липні 2031 року, де вона здійснить серію прольотів поблизу Європи й Каллісто, а в грудні 2034 року вийде на орбіту заввишки 500 км навколо найбільшого в Сонячній системі природного супутника Ганімед, дослідження якого становить найбільший інтерес для вчених. Наукова місія поблизу Юпітера і його супутників розрахована приблизно на 3,5 року. Вона закінчиться у вересні 2035 року, коли станція повинна буде врізатися в крижану поверхню Ганімеда.

Вартість проєкту JUICE становить EUR1,6 млрд. Крім ESA, у його реалізації взяли участь Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) і Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

Теги: #космос #станція

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