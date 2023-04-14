Події

07:36 14.04.2023

Українські архітектори представлять на Венеційській бієнале 2023 проєкт "Українська ДНК"

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Українські архітектори представлять на Венеційській бієнале 2023 проєкт "Українська ДНК"

Архітектурна палата Національної спілки архітекторів України (НСАУ) та Асоціація Design4Ukraine презентують на Венеційській бієнале 2023 спільний проєкт "Українська ДНК - DNA UCRAINO", що експонуватиметься у Венеції з 18 травня до 20 червня.

"Цей мистецько-дослідницький архітектурний проєкт - спроба проявити нашу ідентичність, для кожного зокрема і для світу загалом. З 2014 року Україна не була представлена на архітектурній бієнале. Сьогодні ми маємо це змінити", - сказала кураторка проєкту "Українська ДНК", заступниця голови Архітектурної палати НСАУ, архітекторка Анна Кирій на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Менеджером проєкту став італійський маркетинг-експерт Роберто Б'янконі, кураторами, окрім Кирій, є амбасадор Design4Ukraine у Швейцарії, дослідниця дизайну, мистецтва і ремесел Анастасія Білецька, амбасадор Design4Ukraine в Італії, художник-кераміст Анна Манако, доктор філософії у галузі архітектури, членкиня НСАУ Ольга Нешта, співвласниця і директорка Maino Design Ukraine Сана Моро, президент італійської асоціації Scuola Permanente dell'Abitar Едоардо Мілезі та президент Design4Ukraine Ярослав Белінський.

"Дуже важливо, щоб у майбутній відбудові України брали участь наші українські архітектори, які працювали б разом із європейською професійною спільнотою. Проєкт, який ми готуємо для бієнале, має створити лабораторію, де відбуватиметься прямий діалог між спеціалістами різних країн, із чесними та прозорими правилами для ефективної допомоги Україні", - прокоментувала кураторка проєкту Анна Манако.

Проєкт буде розміщений на острові Джудекка, у залі монастиря Сан Косма і Даміано. Приміщення надане завдяки асоціації Scuola Permanente dell'Abitare архітектора Едоардо Мілезі та фонду Bevilacqua La Masa.

Проєкт "Українська ДНК - DNA UCRAINO" на бієнале включатиме три інсталяції: серію витинанок "Мереживо століть" Дарії Альошкіної, роботи з кореневища пшениці "Ризома" Діани Біліченко та серію графічних піктограм "Зустріч. Поза часом" Орнелли Остапенко.

Частиною проєкту також стане діалоговий лекторій і капсула часу, що міститиме фільм, змонтований із відеозвернень українських архітекторів.

"Ми хочемо зібрати якомога більше ваших історій та звернень до світу. Особливо звернень від архітекторів, які зараз на фронті захищають нас усіх у лавах ЗСУ. Ми повертаємо собі свій голос, свою історію, своє минуле і майбутнє надвисокою ціною. Ми запрошуємо вас стати частиною спільного проєкту і говорити зі світом. Бо нам є що сказати", - зазначила Кирій.

Кураторка проєкту Ольга Нешта також висловила сподівання на синхронізацію комунікації з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури, яке 12 квітня повідомило про свою участь у бієнале.

"Тема цьогорічної бієнале - Лабораторія майбутнього, а наразі неможливо уявити таку дискусію без України. І було б дуже добре, якщо всі українські проєкти матимуть синхронізовану комунікацію. Національний павільйон і низові ініціативи на міжнародній платформі разом матимуть можливість дати багатовимірність - показати та розказати світовій спільноті про українську архітектуру, про наших архітекторів та знайти міжнародних партнерів для відбудови країни в майбутньому", - вважає вона.

Форма для відеозвернень: docs.google.com/forms/d/1lmlpriKRIDJ_PHI32qne4gXPMUFNX9dMJ_jJaewH41k

 

 

Теги: #проект #венеція #бієнале

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