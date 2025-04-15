Інтерфакс-Україна
Події
21:46 15.04.2025

Україна представить проєкт DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore на Міжнародній архітектурній бієнале у Венеції

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Україна представить проєкт DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore на Міжнародній архітектурній бієнале у Венеції

Павільйон України представить виставку DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore на 19-й Міжнародній архітектурній бієнале (Biennale Architettura 2025: Intelligens. Natural. Artificial. Collective), яка пройде у Венеції з 10 травня до 23 листопада, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" комісарка павільйону, креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.

Проєкт підтримали Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство закордонних справ України. Тетяна Філевська призначена комісаркою, разом з інституціями-співкомісарами: Українським інститутом та RIBBON International. Павильон расположен в Arsenale (Sale d’Armi, building A, 1st floor).

"Україна зазнає непоправних втрат внаслідок російської агресії, але вона також дуже динамічно відновлюється і стимулює інноваційні підходи до створення нового життєвого середовища. Цьогорічний український проєкт присвячений найбільш фундаментальному елементу будівлі — даху, який часто стає синонімом поняття дому", — коментує Тетяна Філевська..

Як підкреслюється у описі проєкту, дах як базовий елемент архітектури слугує, перш за все укриттям від негоди, але в умовах повномасштабної війни, коли боротьба ведеться також у небі, із застосуванням дронів, безпілотників та ракет, саме він стає першою вразливою мішенню для влучання ворожих снарядів.

ДАХ виявляє амбівалентну межу між воєнним часом і повоєнною відбудовою, наголошуючи на тому, що процес відновлення завжди починається, попри те що руйнування і небезпека продовжують тривати. Утім, відновлення та забезпечення тимчасовим притулком є недостатніми. Відбудова не має сенсу без безпеки, а безпеку неможливо здобути без боротьби. Понад десять років українське небо зазнає безперервних атак російської військової машини. Належні та стійкі системи протиповітряної оборони залишаються далекою і, здавалося б, недосяжною метою. У відповідь на це над солом’яними, шиферними, дерев’яними, металевими та бетонними дахами — сільськими та міськими, вернакулярними та індустріальними — українці власноруч збирають величезне, летюче укриття: "дзижчачої" стріхи з дронів.

Виставка складається із шести елементів. Ключовий елемент — ДАХ, динамічний прообраз вернакулярного українського даху, розроблений кураторка та архітекторка павільйону Богданою Косміною.

Вибрані матеріали з архіву "Атласу традиційного українського житла з кінця XIX до середини XX століття", 50-річного монументального дослідження, над яким працювали три покоління жінок-архітекторок: Тамара, Оксана та Богдана Косміна.

ШІ-аватар архітекторки та етнографки Тамари Косміної (1936–2016), яка десятиліттями досліджувала народну архітектуру в експедиціях Україною. Інсталяція переосмислює незалежні технології, поєднуючи персоналізований штучний інтелект з культурною спадщиною. Цифровий образ Тамари створювався протягом року роботи за допомогою інструменту Iris.

Документація ландшафтів екстреної вернакулярної архітектури та процесів відновлення покрівель житла у Чернігівській, Київській, Харківській, Сумській і Запорізькій областях, здійснені колективами "Лівий берег" (Ігор Окунєв, Владислав Шарапа, Ксенія Кальмус) та KHARPP (Ада Вордсворт).

"Місця: Миколаївська область" — фотографічний проєкт художниці та письменниці Євгенії Бєлорусець, що досліджує зневоднені війною ландшафти. Проєкт присвячено працівникам Миколаївського водоканалу, які з 2022 року відчайдушно борються за відновлення водопостачання в системах, пошкоджених російськими обстрілами — критично важливих для одного з найбільших міст України. Подібно до того, як дахи забезпечують укриття згори, життєздатність комунальних систем підтримує фундамент життя під ними.

"Купол дронів" — імерсивна звукова інсталяція, курована Клеменсом Пулом і натхненна проєктом "Клин", низовою ініціативою, що займається створенням дронів, яку очолює Ксенія Кальмус.

Виставковий проєкт DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore супроводжуватиметься номадичною публічною програмою Planetary Hardcore, що стартує 10 травня в Scuola Grande di San Marco у Венеції, а згодом рушить іншими містами України (Київ, Дніпро) та світу. Публічна програма має на меті налагодження зв’язків між Україною та іншими місцями у світі, де подібні зусилля з самоорганізованого відновлення та відбудови об’єднуються в умовах воєнного часу.

Кишеньковий путівник павільйоном, DAKH (ДАХ): Mini-Atlas of the Vernacular Hardcore, буде опубліковано у травні 2025 року.

"Участь України в архітектурній бієнале у Венеції важлива для привернення міжнародної уваги до процесу відновлення країни після війни, представлення інноваційних підходів до відбудови та залучення інвестицій і експертної підтримк", — подчеркнул генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

Протягом наступних шести років Український інститут виступатиме комісаром Українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України й Міністерства закордонних справ України.

 

 

Теги: #дах #архітектура #венеція

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