Голова Євроради про відео вбивства українського полоненого: Справедливість має переважати над терором і безкарністю

Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, коментуючи вбивство росіянами українського військовополоненого.

"Приголомшений жорстоким відео вбивства російським солдатом українського військовополоненого. Підзвітність і справедливість мають переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить усе можливе для цього. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написав Мішель у твіттері у середу.