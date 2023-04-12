Події

17:41 12.04.2023

Голова Євроради про відео вбивства українського полоненого: Справедливість має переважати над терором і безкарністю

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Голова Євроради про відео вбивства українського полоненого: Справедливість має переважати над терором і безкарністю

Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, коментуючи вбивство росіянами українського військовополоненого.

"Приголомшений жорстоким відео вбивства російським солдатом українського військовополоненого. Підзвітність і справедливість мають переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить усе можливе для цього. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написав Мішель у твіттері у середу.

 

Теги: #військові_злочини #мішель

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