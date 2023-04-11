"Українська команда" передала захисникам розвідувальні дрони з тепловізорами

Волонтерський штаб "Українська команда" передав одному з військових підрозділів розвідувальні дрони, оснащені тепловізорами. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

"Українська команда" продовжує допомагати нашим захисникам на передовій. Сьогодні передаємо одному з підрозділів розвідувальні дрони Mavic 3Т. А також набори зарядних пристроїв та батарей до них. Ці дрони оснащені сучасними тепловізорами. Вони дозволяють нашим бійцям бачити живу силу ворога вночі, в тумані, в будь-яких умовах поганої видимості" - заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Він зазначив, що такі дрони з системами нічного бачення сьогодні дуже затребувані на передовій.

"Ворогу ніде не сховатися, хіба що в землі і там і залишитися назавжди! Дякуємо нашим героям за їхній щоденний подвиг! Разом обов’язково переможемо! Вже перемагаємо!" - наголосив Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" доставила на передову розвідувальні дрони для бійців 72-ї ОМБР ім. Чорних Запорожців.

Також "Українська команда" відправила на передову вже дві партії дронів-камікадзе з "вибуховими посланнями" окупантам від українців, які збирали кошти на безпілотники.