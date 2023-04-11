Події

17:53 11.04.2023

"Українська команда" передала захисникам розвідувальні дрони з тепловізорами

1 хв читати
"Українська команда" передала захисникам розвідувальні дрони з тепловізорами

Волонтерський штаб "Українська команда" передав одному з військових підрозділів розвідувальні дрони, оснащені тепловізорами. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

"Українська команда" продовжує допомагати нашим захисникам на передовій. Сьогодні передаємо одному з підрозділів розвідувальні дрони Mavic 3Т. А також набори зарядних пристроїв та батарей до них. Ці дрони оснащені сучасними тепловізорами. Вони дозволяють нашим бійцям бачити живу силу ворога вночі, в тумані, в будь-яких умовах поганої видимості" - заявив керівник "Української команди" Артур Палатний. 

Він зазначив, що такі дрони з системами нічного бачення сьогодні дуже затребувані на передовій.

"Ворогу ніде не сховатися, хіба що в землі і там і залишитися назавжди! Дякуємо нашим героям за їхній щоденний подвиг! Разом обов’язково переможемо! Вже перемагаємо!" - наголосив Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" доставила на передову розвідувальні дрони для бійців 72-ї ОМБР ім. Чорних Запорожців.  

Також "Українська команда" відправила на передову вже дві партії дронів-камікадзе з "вибуховими посланнями" окупантам від українців, які збирали кошти на безпілотники.

Теги: #українська_команда
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

КАБМІН ПІДТРИМАВ ПРИЗНАЧЕННЯ АРТЕМА ЛИСОГОРА ГОЛОВОЮ ЛУГАНСЬКОЇ ОДА, А ВОЛОДИМИРА АРТЮХА - ГОЛОВОЮ СУМСЬКОЇ ОДА

КАБМІН ЗВІЛЬНИВ ГОЛОВУ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВАДИМА МЕЛЬНИКА

"Рамштайн-11" відбудеться 21 квітня - ЗМІ

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по противнику та його техніці - Генштаб

Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

ОСТАННЄ

КАБМІН ПІДТРИМАВ ПРИЗНАЧЕННЯ АРТЕМА ЛИСОГОРА ГОЛОВОЮ ЛУГАНСЬКОЇ ОДА, А ВОЛОДИМИРА АРТЮХА - ГОЛОВОЮ СУМСЬКОЇ ОДА

КАБМІН ЗВІЛЬНИВ ГОЛОВУ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВАДИМА МЕЛЬНИКА

Глави МЗС України та Канади обговорили прискорення допомоги українським силам і майбутній саміт НАТО

"Рамштайн-11" відбудеться 21 квітня - ЗМІ

Росіяни намагаються збільшити кількість ліжкомісць для лікування поранених за рахунок цивільних медзакладів і організації наметових медмістечок - Генштаб

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по противнику та його техніці - Генштаб

Російські війська за добу завдали 1 ракетного і 10 авіаударів, здійснили понад 18 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

В Україні заочно судитимуть 10 суддів Конституційного суду РФ за рішення про конституційність приєднання окупованих територій

Омбудсмена РФ виключено з Європейської мережі національних інституцій з прав людини - Лубінець

Фабрики-кухні з виробництва дитячого харчування побудують у Київській і Харківській областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА