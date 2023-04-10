Події

16:28 10.04.2023

Окупанти обстріляли с. Кам'янська Слобода за 10 км від держкордону - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли с. Кам'янська Слобода за 10 км від держкордону - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли район села Кам'янська Слобода Новгород-Сіверського району Чернігівської області в понеділок, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 11:05 до 11:40 зафіксовано п'ять приходів зі ствольної артилерії в район н.п. Кам'янська Слобода. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Кам'янська Слобода розташована приблизно за 10 км від державного кордону з РФ. Згідно з всеукраїнським переписом населення 2001 року, у селі проживали 410 жителів. Однак, за даними ЗМІ, до 2022 року майже 80% місцевих жителів залишили село через регулярні обстріли з території держави-агресора.

 

Теги: #війна #ок_північ

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