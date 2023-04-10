Події

10:43 10.04.2023

СБУ затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС

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СБУ затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС

Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Миколаївської області, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС.

"Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію. Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах", - йдеться в повідомленні української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, за виконання завдань інформатор отримував гроші від своїх російських "кураторів" - задокументовано отриманням фігурантом на власну банківську картку 2 тис. грн "авансу".

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час фотофіксації одного з об'єктів критичної інфраструктури.

За даними слідства, пособником агресора виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці в лютому цього року.

У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських телеграм-каналів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.

 

Теги: #сбу #інформатор #паес

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