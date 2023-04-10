Україні довелося змінити деякі військові плани у зв'язку з витоком документів американської розвідки - CNN

Українському військовому командуванню довелося змінити деякі плани у зв'язку з витоком таємних американських документів у мережу, повідомляє CNN.

"Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік, повідомило джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського", - зазначає видання.

Наголошується також, що деякі документи розкривають ключові недоліки українського озброєння, ППО, розмірів і готовності батальйонів у критичний момент війни, коли українські сили готуються розпочати контрнаступ проти росіян, і саме тоді, коли США і Україна почали розвивати більш довірчі відносини у сфері обміну розвідувальною інформацією.

Крім того, один із чиновників країни, котрий бере участь в угоді про обмін розвідувальними даними "П'ять очей" (до об'єднання входять США, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Британія), висловив занепокоєння щодо витоку інформації про війну в Україні, що начебто може завадити країні на полі бою. Чиновник зазначив, що тривогу викликає один із лютневих документів під назвою "Росія-Україна: битва за Донбас, імовірно, зайде в глухий кут протягом 2023 року". В документі відзначаються проблеми з оцінкою витривалості операцій України.

Як повідомляє CNN із посиланням на дані офіційних осіб, витік також змусив Пентагон вжити заходів для посилення контролю над потоком таємних документів. Об'єднаний штаб вивчає списки розсилки, щоб з'ясувати, хто отримує ці дані, сказав один із представників оборонного відомства. Також Пентагон продовжує вивчати це питання і направив його до Міністерства юстиції, яке окремо підтвердило CNN, що розпочало розслідування стосовно джерела витоку.