10 квітня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 411 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 411 RUSSIAN AGRESSION

10 квітня відзначають День братів і сестер, Міжнародний день руху опору, День банана, Всесвітній день гомеопатії, День народження англійської шпильки і День гольфіста.

Православна церква - Великий Понеділок (Початок страсного тижня), День пам'яті преподобного Іларіона.

Цього дня, 1710 року, в Англії набув чинності закон про авторське право.

Це перший в історії закон про авторське право. Названий він на честь королеви Анни, в період правління якої був прийнятий, а його назва - Copyright Act 1710.

А в 1954, у Дніпропетровську створено Особливе конструкторське бюро (ОКБ-586), нині Конструкторське бюро "Південне".

10 квітня, 79-та річниця визволення Одеси від фашистських загарбників.

Ще цього дня:

1912 - Лайнер "Титанік" вирушив у свій перший і останній рейс із порту Саутгемптон до Нью-Йорка;

1917 - На нараді робітників і промисловців Донбасу ухвалено рішення ввести 8-годинний робочий день;

1925 - Уперше опубліковано роман Фіцджеральда "Великий Гетсбі";

1972 - Підписано Конвенцію про заборону біологічної зброї;

1992 - У Запоріжжі відкрито перший фестиваль мистецтв "Козацькому роду немає переводу";

2010 - Авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський;

2019 - Світові представлена перша фотографія чорної діри.

День братів і сестер

10 квітня в різних країнах світу відзначається чергове сімейне свято - День братів і сестер. У США воно називається Національний день братів і сестер. Не надто відоме, воно покликане продовжити традицію вшанування сімейних і родинних зв'язків, зміцнюючи стосунки між близькими людьми, якими і є по відношенню один до одного братами і сестрами.

Міжнародний день руху опору

Міжнародний день руху опору відзначається щорічно 10 квітня і присвячений усім, хто протидіяв фашистам під час Другої світової війни (1939-1945) на територіях, окупованих військами Третього рейху.

День банана

Дату святкування обрали на честь початку продажу цього фрукта в Лондоні, який відбувся 1863 року.

Всесвітній день гомеопатії

10 квітня кожного року відзначають Всесвітній день гомеопатії. Гомеопатичні принципи розробив лікар із Німеччини на ім'я Самюель Ганеман у 1796 році.

Гомеопатія - альтернативна медицина, суть якої полягає в лікуванні захворювань тими методами, які у здорової людини ці захворювання викликають, тобто "подібне подібним".

День народження англійської шпильки

У 1849 році, інженер Волтер Гант з Америки придумав шпильку, вістря голки якої прикривається кришкою. Така конструкція захищає людину від раптового уколу.

День гольфіста

10 квітня кожного року відзначається спортивне свято - День гольфіста.

Грати в гольф - це значить за допомогою ключки і точного удару нею заганяти м'ячик у лунку (спеціальну ямку).

У гольфі є дистанція, яку треба пройти за мінімум ударів. Для гри обладнують поля, що мають 18 або 9 лунок, великі турніри тривають 4 дні.

Гольф придумали шотландські пастухи в 14 столітті, а перші змагання провели в 15 столітті.

Церковне свято

Великий Понеділок (Початок Страсного тижня)

Великий Понеділок - понеділок Страсного тижня Великого посту. Страсний тиждень присвячений спогаду останніх днів земного життя Спасителя, Його стражданням на Хресті, смерті та похованню.

Великодній понеділок у католиків

Великодній понеділок святкується християнами в пам'ять про перший день після воскресіння Ісуса Христа. У Біблії розповідається про те, що, воскреснувши, Христос невпізнаним з'явився двом своїм засмученим учням. Він розділив із ними шлях до селища Еммаус, неподалік від Єрусалима, і вечерю.

Важливими символами Великоднього понеділка, як і символами самого Великодня, є хрест, на якому Христос прийняв смерть, і воскресіння. Також символами великодніх подій є яйця, як справжні, так і виконані з різноманітних матеріалів, гнізда, ягнята та зайці чи кролики.

Яйця та молоді тварини символізують народження нового життя, пробудження природи та повернення її родючості навесні.

День пам'яті преподобного Іларіона

Преподобний Іларіон Новий, ігумен Пеликитський, з юності присвятив себе служінню Богу і багато років провів у затворі. За непорочність і святість життя він спочатку удостоївся сану пресвітера, а потім був поставлений ігуменом Пеликитського монастиря (поблизу протоки Дарданелли).

Преподобний Іларіон сподобився дару прозорливості та чудотворення. Благодатною силою молитви він зводив дощ під час посухи, подібно до пророка Єлисея розділяв води річки, відганяв від полів шкідливих тварин, наповнював рибою сітки рибалок за невдалого вилову і здійснював багато інших чудес.

Крім того, він прославився даром зцілення хворих і вигнання бісів.

Іменини: Василь, Іларіон, Іван, Ілля, Микола, Степан.