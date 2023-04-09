Події

10:55 09.04.2023

Росіяни обстріляли 144 населені пункти в 9 областях України, уразили 64 об'єкти інфраструктури - Military Media Center

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Росіяни обстріляли 144 населені пункти в 9 областях України, уразили 64 об'єкти інфраструктури - Military Media Center

За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України, повідомив Military Media Center.

Станом на 09:00 9 квітня "з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) здійснено обстріли 144 населених пунктів, підтверджено ураження 64 об'єктів інфраструктури".

Є загиблі та поранені, кількість жертв уточнюють, зазначається в повідомленні.

 

Теги: #війна #обстріли

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