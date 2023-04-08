Події

12:58 08.04.2023

ДСНС: у високогір'ї Карпат 8 і 9 квітня можливі снігові лавини

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ДСНС: у високогір'ї Карпат 8 і 9 квітня можливі снігові лавини

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про лавинну небезпеку у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей у суботу та неділю.

"Попередження про лавинну небезпеку: 8 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей утримується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - йдеться в повідомленні ДСНС у суботу.

Як повідомляється, 8 і 9 квітня на високогір'ї Закарпатської області також збережеться значна сніголавинна небезпека (3-й рівень).

Теги: #карпати #лавинна_небезпека

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