ДСНС: у високогір'ї Карпат 8 і 9 квітня можливі снігові лавини

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про лавинну небезпеку у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей у суботу та неділю.

"Попередження про лавинну небезпеку: 8 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей утримується значна сніголавинна небезпека (3-й рівень)", - йдеться в повідомленні ДСНС у суботу.

Як повідомляється, 8 і 9 квітня на високогір'ї Закарпатської області також збережеться значна сніголавинна небезпека (3-й рівень).