Російські окупанти вкотре обстріляли Берислав з артилерії, під ворожий вогонь потрапила бригада "швидкої допомоги"

Російські окупанти в п'ятницю вкотре обстріляли Берислав (Херсонська обл.) з артилерії, під ворожий вогонь потрапила бригада "швидкої допомоги", повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Місто Берислав - знову під артилерійським вогнем, - під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Медики прямували до жінки, що була поранена у власному будинку", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що машину "швидкої" зачепили осколки російських снарядів, унаслідок чого двоє фельдшерів дістали поранення.

"На місце події виїхали екстрені служби", - підсумували в ОВА.