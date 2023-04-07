Події

17:16 07.04.2023

Російські окупанти вкотре обстріляли Берислав з артилерії, під ворожий вогонь потрапила бригада "швидкої допомоги"

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Російські окупанти вкотре обстріляли Берислав з артилерії, під ворожий вогонь потрапила бригада "швидкої допомоги"

Російські окупанти в п'ятницю вкотре обстріляли Берислав (Херсонська обл.) з артилерії, під ворожий вогонь потрапила бригада "швидкої допомоги", повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Місто Берислав - знову під артилерійським вогнем, - під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Медики прямували до жінки, що була поранена у власному будинку", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що машину "швидкої" зачепили осколки російських снарядів, унаслідок чого двоє фельдшерів дістали поранення.

"На місце події виїхали екстрені служби", - підсумували в ОВА.

 

Теги: #обстріл #берислав

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