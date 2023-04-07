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14:28 07.04.2023

Матеріали про український контрнаступ, що з'явилися у ЗМІ, підроблені - Подоляк

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Матеріали про український контрнаступ, що з'явилися у ЗМІ, підроблені - Подоляк

Матеріали про підготовку українського контрнаступу і підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки, зазначає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберівських пригод", "триденних планів" та інших провалів - це фотошоп та "віртуальні псевдозливи". Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро", - написав Подоляк у твіттері в п'ятницю.

Пізніше в телеграм-каналі він пояснив, що "якщо у вас є робочий канал отримання розвідданих із Пентагону, ви не станете його руйнувати заради одноденного інформаційного приводу".

"Якщо ви володієте інформацією про рівень забезпечення та військові задуми противника - ви зробите вигляд, що нею не володієте. Якщо намагаєтеся зробити вигляд, що ви знаєте, отже, ви нічого не знаєте. Це блеф, пил в очі. Ви не володієте даними, а лише намагаєтеся зіграти в дестабілізацію, інформаційно та психологічно вплинути на осіб, що приймають рішення... Якби Росія справді отримала реальні сценарні заготовки - вона навряд чи оприлюднила б їх", - написав Подоляк.

Він зазначив, що оприлюднені дані спираються на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації.

За словами радника глави Офісу президента, РФ шукає способи перехопити інформаційну ініціативу і спробувати вплинути на сценарні плани контрнаступу, "але це лише стандартні елементи оперативної гри російської розвідки - і нічого більше". "До реальних планів України це не має відношення", - наголосив Подоляк.

Раніше американське видання New York Times повідомило, що у твіттері і телеграмі цього тижня з'явилися нібито засекречені документи з подробицями секретних планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом на РФ, які, втім, не містять конкретних планів боїв. За даними видання, Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

"Військові аналітики заявили, що документи, схоже, були змінені в деяких частинах порівняно з їхнім початковим форматом, із завищенням американських оцінок загиблих українських військових і заниженням оцінок загиблих російських військ. Ці зміни можуть свідчити про спробу дезінформації з боку Москви, сказали аналітики. Але розкриття інформації в оригінальних документах, які мають вигляд фотографії діаграм імовірного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів, а також інших планів є значним порушення американської розвідки в зусиллях із надання допомоги Україні", - повідомило видання.

Теги: #подоляк #секретна_інформація

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