Інтерфакс-Україна
Події
03:40 08.02.2025

Трамп скасував Байдену доступ до секретної інформації

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Президент США Дональд Трамп анулював допуск до секретних даних своєму попереднику Джозефу Байдену, заявивши, що в нього проблеми з пам'яттю і йому не можна довіряти конфідеціальну інформацію.

"Джо Байдену немає необхідності продовжувати отримувати доступ до секретної інформації. Тому ми негайно відкликаємо допуски Джо Байдена до секретної інформації та припиняємо його щоденні розвідувальні брифінги.", - написав Трамп у Truth Social.

За його словами, Байден "створив прецедент" 2021 року, коли доручив Розвідувальній спільноті припинити доступ самому Трампу до інформації про національну безпеку.

Трамп посилаючись на звіт спеціального прокурора Роберта Хура заявив, що Байден страждає на "погану пам'ять" і навіть у "найкращі роки" йому не можна довіряти секретну інформацію.

"Я завжди захищатиму нашу національну безпеку - Джо, тебе звільнено. зробимо Америку знову великою!", - резюмував Трамп.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/113965169045323865

Теги: #секретна_інформація #байден #трамп #сша

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