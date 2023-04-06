Окупанти атакують керованими авіабомбами Херсонську область, до семи людей зросла кількість постраждалих

Російські окупанти атакують керованими авіабомбами Херсонську область, до 7 осіб зросла кількість постраждалих мешканців, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Увечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два - по Новобериславу і один - по Козацькому", - написав він у телеграм-каналі ввечері в четвер.

За його словами, до семи жителів Херсонщини постраждали внаслідок ворожої атаки.

"Шестеро людей постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому", - уточнив Прокудін.

Він зазначив, що детальна інформація про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюється.