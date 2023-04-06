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21:55 06.04.2023

Окупанти атакують керованими авіабомбами Херсонську область, до семи людей зросла кількість постраждалих

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Окупанти атакують керованими авіабомбами Херсонську область, до семи людей зросла кількість постраждалих

Російські окупанти атакують керованими авіабомбами Херсонську область, до 7 осіб зросла кількість постраждалих мешканців, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Увечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два - по Новобериславу і один - по Козацькому", - написав він у телеграм-каналі ввечері в четвер.

За його словами, до семи жителів Херсонщини постраждали внаслідок ворожої атаки.

"Шестеро людей постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому", - уточнив Прокудін.

Він зазначив, що детальна інформація про потерпілих та обсяги руйнувань уточнюється.

 

 

 

 

Теги: #атака #херсонская_область #авиабомбы

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