Посли G7 виступили з підтримкою призначення 16 нових членів ВККС

Посли країн "Великої сімки" (G7) наголошують на важливості збереження прозорості подальшого добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), водночас виступають на підтримку триваючого процесу призначення 16 членів комісії.

"Посли G7 підтверджують свою підтримку поточного процесу призначення 16 нових членів ВККС і наголошують на важливості проведення раундів відбору, що залишилися, прозоро та відкрито", - повідомляють у твіттер-акаунті японського головування в групі підтримки послів G7 у Києві.

Як повідомлялося, 15 березня Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів ВККС затвердила остаточний список із 32 кандидатів, 16 із яких будуть затверджені Вищою радою правосуддя (ВРП). 10 із кандидатів є суддями.

ВККС не працює в Україні з 2019 року, запуск роботи ВККС дасть змогу заповнити дефіцит суддів в Україні та завершити кваліфікаційне оцінювання.