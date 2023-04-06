Події

16:23 06.04.2023

Україна отримала від Фонду енергетичної підтримки 12 трансформаторів

1 хв читати

Фонд енергетичної підтримки України, створений за Секретаріату Енергетичного співтовариства, передав українським енергетикам 12 трансформаторів.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, донором, за рахунок якого було здійснено закупівлю, є Данське енергетичне суспільство.

"Необхідне обладнання на суму понад 2 мільйони гривень вже отримав оператор системи розподілу електроенергії однієї з прикордонних з Росією областей", – зазначили у Міненерго.

За інформацією міністерства, загалом у переліку підприємств, обраних для закупівлі обладнання, палива та послуг за рахунок Фонду енергетичної підтримки, – 41 компанія, і у процесі наповнення Фонду цей перелік розширюватиметься.

Серед одержувачів Фонду значаться компанії, які забезпечують генерацію, передання та розподіл електричної енергії, зберігання, розподіл та транспортування природного газу, а також компанії видобувної галузі.

"Ми дякуємо всім донорам Фонду енергетичної підтримки України, які своїми внесками допомагають нам відновлювати та зміцнювати українську енергосистему. Це внесок не лише в українську енергетичну безпеку, а й у безпеку всього європейського континенту”, - процитовано на сайті слова глава Міненерго Германа Галущенка.

Загалом до Фонду енергетичної підтримки України надійшло понад EUR 154 млн від 12 держав, організацій і компаній.

Теги: #трансформатори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 04.01.2023
Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт

Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт

15:21 26.12.2022
Hitachi Energy і "ДТЕК" доставили в Україну 52 трансформатори на заміну пошкодженим обстрілами РФ

Hitachi Energy і "ДТЕК" доставили в Україну 52 трансформатори на заміну пошкодженим обстрілами РФ

19:57 27.11.2022
Литва направить Україні ще два млн євро на реконструкцію енергетичного сектора

Литва направить Україні ще два млн євро на реконструкцію енергетичного сектора

17:32 29.12.2018
Російське ембарго може позначитися на експорті трансформаторів, паперу і шпалер з України

Російське ембарго може позначитися на експорті трансформаторів, паперу і шпалер з України

14:33 13.01.2016
Глава Міненерговугілля Демчишин відкидає звинувачення у зловживаннях на тендері щодо трансформаторів

Глава Міненерговугілля Демчишин відкидає звинувачення у зловживаннях на тендері щодо трансформаторів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Міноборони пояснили, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої" і як ухвалюються оперативні рішення

Серед цілей Литви на саміті НАТО - запрошення України стати членом Альянсу

"Укроборонпром" вироблятиме снаряди для танків спільно з польськими партнерами за кордоном

Про жодні переговори над головами українців не може бути мови - Дуда

Тиранія програє в історії, коли програє в Україні

ОСТАННЄ

Український проєкт Before the Future візьме участь у Венеційській бієнале архітектури-2023 (уточнено)

У Міноборони пояснили, що стоїть за формулюванням "у Бахмуті тривають бої" і як ухвалюються оперативні рішення

СБУ затримала трьох ворожих інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади в Україні

Винуватця ДТП актора Остапа Ступку взяли під нічний домашній арешт

Серед цілей Литви на саміті НАТО - запрошення України стати членом Альянсу

БЕБ передало до ЗСУ 30 тисяч електронних сигарет

ДБР викрило на Львівській митниці схему поборів підприємців, які ввозили товари широкого вжитку

У Києві зафіксовано рекордну кількість опадів за добу 5 квітня

Папа Римський Франциск, який нещодавно залишив лікарню, провів месу в Страсний четвер

ДБР повідомило про підозру вісьмом колишнім правоохоронцям із Мелітополя, які розшукують українських партизанів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА