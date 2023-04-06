Україна отримала від Фонду енергетичної підтримки 12 трансформаторів

Фонд енергетичної підтримки України, створений за Секретаріату Енергетичного співтовариства, передав українським енергетикам 12 трансформаторів.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, донором, за рахунок якого було здійснено закупівлю, є Данське енергетичне суспільство.

"Необхідне обладнання на суму понад 2 мільйони гривень вже отримав оператор системи розподілу електроенергії однієї з прикордонних з Росією областей", – зазначили у Міненерго.

За інформацією міністерства, загалом у переліку підприємств, обраних для закупівлі обладнання, палива та послуг за рахунок Фонду енергетичної підтримки, – 41 компанія, і у процесі наповнення Фонду цей перелік розширюватиметься.

Серед одержувачів Фонду значаться компанії, які забезпечують генерацію, передання та розподіл електричної енергії, зберігання, розподіл та транспортування природного газу, а також компанії видобувної галузі.

"Ми дякуємо всім донорам Фонду енергетичної підтримки України, які своїми внесками допомагають нам відновлювати та зміцнювати українську енергосистему. Це внесок не лише в українську енергетичну безпеку, а й у безпеку всього європейського континенту”, - процитовано на сайті слова глава Міненерго Германа Галущенка.

Загалом до Фонду енергетичної підтримки України надійшло понад EUR 154 млн від 12 держав, організацій і компаній.