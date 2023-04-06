В інфовкидах РФ щодо Бахмута жодного разу не проскочила інформація, що відповідає дійсності, - Маляр

Інформаційні вкидання противника щодо теми Бахмута жодного разу не містили даних, що відповідають дійсності, витоку інформації в нас немає, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Коли моніторю інфовкиди ворога щодо Бахмута про те, що доповідає військове командування президенту, хто які рішення ухвалив, який план провалився, хто з генералів яку позицію щодо оборони Бахмута відстоює, то дуже тішить одне - витоку інформації в нас немає", - написала Маляр у телеграм-каналі.

За її словами, ще "жодного разу не проскочила інформація, що відповідає дійсності".