Події

02:10 06.04.2023

США ввели санкції проти чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії, звинувативши їх у хабарництві

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США ввели санкції проти чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії, звинувативши їх у хабарництві

США запровадили візові обмеження щодо чотирьох членів Вищої ради юстиції Грузії, викривши їх у великому хабарництві, повідомляється в прес-релізі, поширеному в середу від імені держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Обмеження торкнулися Міхеїла Чінчаладзе, Левана Мурусідзе, Іраклія Шенгелії та Валеріана Церцвадзе.

У документі наголошується, що вони зловживали повноваженнями на постах представників високого керівництва Вищої ради юстиції, тим самим порушуючи закони та підриваючи довіру громадян Грузії до юридичної системи в країні.

Теги: #сша #чиновники #обмеження #грузія

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