Кулеба обговорив з іспанським колегою прискорення поставок боєприпасів в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом, під час якої обговорили прискорення поставок боєприпасів та іншого виду озброєння в Україну.

"Я зустрівся зі своїм іспанським колегою і другом @JMAlbares, щоб обговорити прискорення доставки боєприпасів і додаткового озброєння в Україну. Ми також зосередилися на просуванні інтеграції України в ЄС. Я вдячний за солідарність Іспанії з Україною", - написав Кулеба у твіттері у вівторок увечері.