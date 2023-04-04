Події

22:10 04.04.2023

Кулеба обговорив з іспанським колегою прискорення поставок боєприпасів в Україну

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Кулеба обговорив з іспанським колегою прискорення поставок боєприпасів в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом, під час якої обговорили прискорення поставок боєприпасів та іншого виду озброєння в Україну.

"Я зустрівся зі своїм іспанським колегою і другом @JMAlbares, щоб обговорити прискорення доставки боєприпасів і додаткового озброєння в Україну. Ми також зосередилися на просуванні інтеграції України в ЄС. Я вдячний за солідарність Іспанії з Україною", - написав Кулеба у твіттері у вівторок увечері.

 

Теги: #поставки #боєприпаси #іспанія

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