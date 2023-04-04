Зеленський: Цінуємо непохитну підтримку президента Байдена і всього американського народу

Президент України Володимир Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги, оголошений у вівторок, 4 квітня.

"Вдячні США за новий масштабний пакет оборонної допомоги Україні в $2,6 млрд. Очікуємо боєприпаси для HIMARS, ракети для систем ППО, артилерійські снаряди, інше важливе обладнання. Готуємося до звільнення окупованих територій. Цінуємо непохитну підтримку президента Байдена і всього американського народу", - написав Зеленський у твіттері.