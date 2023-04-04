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21:06 04.04.2023

Зеленський: Цінуємо непохитну підтримку президента Байдена і всього американського народу

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Зеленський: Цінуємо непохитну підтримку президента Байдена і всього американського народу

Президент України Володимир Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги, оголошений у вівторок, 4 квітня.

"Вдячні США за новий масштабний пакет оборонної допомоги Україні в $2,6 млрд. Очікуємо боєприпаси для HIMARS, ракети для систем ППО, артилерійські снаряди, інше важливе обладнання. Готуємося до звільнення окупованих територій. Цінуємо непохитну підтримку президента Байдена і всього американського народу", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #сша #допомога #подяка #зеленський

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