Блінкен: Дякуємо Путіну за членство Фінляндії в НАТО

Міністр закордонних справ США Ентоні Блінкен з іронією говорить про те, що дякувати за членство Фінляндії в НАТО потрібно президенту Росії Володимиру Путіну.

"Це справді історичний момент для альянсу, для трансатлантичної і для глобальної спільноти, яка впевнено стоїть на основних принципах Хартії ООН і стоїть за мир, стабільність і безпеку. Це - історичний день, тому що дуже скоро ми вітатимемо Фінляндію в альянсі, яка сидітиме за нашим столом. І я намагаюся сказати, що це, можливо, те, за що ми маємо подякувати пану Путіну. Тому що це те, чому він хотів завадити російською агресією, це те, що стало причиною для багатьох країн вірити в те, що вони мають робити більше щодо їхньої власної оборони і гарантувати, що вони можуть стримати можливу російську агресію", - сказав Блінкен у вівторок у штаб-квартирі НАТО перед початком дводенного засідання міністрів закордонних справ альянсу.

За словами глави зовнішньополітичного відомства США, "ще належить зробити багато роботи, щоб підготуватися до Вільнюського саміту". "Також буде важливо політично і практично підтвердити нашу підтримку Україні, продовжувати роботу, яку ми робили в попередні саміти, - зміцнювати оборону і стримування альянсу як такого і продовжувати будувати партнерство між НАТО і країнами в інших частинах світу", - позначив він ключові питання нинішнього засідання.