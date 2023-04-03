Події

07:34 03.04.2023

Уламки ворожої ППО в Мелітополі пошкодили багатоквартирний будинок, постраждали шестеро людей, мер закликав жителів терміново евакуюватися

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Уламки ворожої ППО в Мелітополі пошкодили багатоквартирний будинок, постраждали шестеро людей, мер закликав жителів терміново евакуюватися

Уламки ворожої протиповітряної оборони в Мелітополі (Запорізька обл.) пошкодили багатоквартирний будинок, постраждали шестеро людей, мер міста Іван Федоров закликав жителів терміново евакуюватися.

"Щоб створити ілюзію оборони, рашисти щоразу пускають у хід свої "влучні ППО", розміщені посеред житлових кварталів. Учора уламки навмання випущеного ворожого ППО прилетіли в багатоквартирний будинок мирних жителів", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок стрілянини окупантів шестеро мелітопольців перебувають у лікарні, двоє з них у важкому стані.

"Укотре звертаюся до жителів в окупації якнайшвидше виїжджати. Із кожним днем паніка ворога наростає - проте посилюється і нещадність до життя мирних людей", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #рф #жертви #мелітополь #ппо

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