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07:27 01.04.2023

Голові Єврокомісії запропонували очолити НАТО в жовтні

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Голові Єврокомісії запропонували очолити НАТО в жовтні

Низка держав-членів НАТО запропонувала голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у 2023 році очолити НАТО після відставки нинішнього генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга, повідомило британське видання The Sun з посиланням на дипломатичне джерело.

Термін повноважень Столтенберга на посаді генсека НАТО закінчився ще 2022 року, проте через українську кризу його було продовжено до кінця вересня 2023 року.

Сам Столтенберг не має наміру домагатися ще одного продовження терміну перебування на чолі альянсу, хоча такі заклики лунали, повідомило в лютому німецьке агентство ДПА з посиланням на офіційну представницю НАТО Оану Лунгеску.

Термін перебування фон дер Ляєн на посаді голови Єврокомісії спливає тільки 2024 року. Як пише The Sun, "Лондон, найімовірніше, накладе вето на її кандидатуру, пославшись на її поганий послужний список на чолі Міноборони Німеччини".

Крім того, британський міністр оборони Бен Воллес також претендує на те, щоб стати першим генеральним секретарем НАТО від Великої Британії за останні 20 років, зазначає газета.

Офіційні вибори генсека НАТО не передбачені, альянс призначає його на основі консенсусу всіх 30 країн-членів альянсу.

 

 

Теги: #нато #пост #британія #голова #урсула_ляєн

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