Усі особи, відповідальні за планування, ведення та скоєння злочину агресії проти України, не повинні залишитися безкарними – Бучанська декларація

Лідери України, Молдови, Хорватії, Словаччини, Словенії та низки міжнародних організацій підписали у п'ятницю в Києві Бучанську Декларацію про відповідальність з міжнародного права за скоєні на території України тяжкі злочини.

Відповідно до тексту документа, підписанти рішуче засудили скоєні російською армією на території України тяжкі злочини, включно з масовими вбивствами в Бучі, та висловили підтримку зусиллям прокурора Міжнародного кримінального суду за діяльність у забезпеченні притягнення до відповідальності винних за скоєння цих злочинів за міжнародним правом.

Вони також закликали лідерів держав та інших зацікавлених сторін надати максимальну підтримку діяльності Міжнародного центру розслідування злочинів агресії проти України (ICPA), створеного на базі Євроюсту для посилення розслідування злочину агресії шляхом отримання ключових доказів та сприяння процесу порушення справ на ранній стадії.

Сторони підтримали створення міжнародного механізму компенсації шкоди або збитків, завданих унаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в Україні або проти України, та підтримати створення міжнародного механізму реєстру збитків, який здійснюватиме документування доказів та скарг щодо завдання шкоди або збитків усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації в Україні або проти України, а також для просування та координації процесу збору доказів.

Наголошується, що особи, відповідальні за планування, ведення та скоєння злочину агресії проти України, не повинні залишитися безкарними. У зв'язку з цим підписанти закликали міжнародне співтовариство розглянути відповідні заходи, зокрема, шляхом створення відповідного механізму правосуддя.

Декларацією наголошується на важливості міжнародного співробітництва та юридичного сприяння у проведенні ефективних розслідувань та кримінальних переслідувань, необхідність заохочення держав надавати таку підтримку.

У документі також зафіксовано заклик іншим державам та міжнародним організаціям приєднатися до Бучанської декларації.

Зазначається, що всі підписанти підтверджують першочергову важливість Статуту Організації Об'єднаних Націй у підтримці міжнародного миру та безпеки та просуванні верховенства права серед націй, свою відданість суверенітету, територіальній цілісності та політичній незалежності України.

З повним текстом Бучанської декларації можна ознайомитись на сайті Офісу президента України.