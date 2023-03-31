Події

20:55 31.03.2023

У Бучі від російської агресії постраждали 89 українських дітей - Зеленська

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У Бучі від російської агресії постраждали 89 українських дітей - Зеленська

У Бучі та Бучанському районі Київської області під час окупації загинули 37 дітей, а кожен українець за рік війни "носить у собі свою власну Бучу", зазначає перша леді Олена Зеленська.

"Лише в Бучі та в Бучанському районі постраждали 89 дітей, із них загинули 37, майже половина, 52 зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості. Загалом, за офіційними даними, росіяни в Україні вбили 466 дітей. І це точно не всі наші жертви, тому що ми точно не знаємо, що відбувається на окупованих територіях", - сказала Зеленська, виступаючи в п'ятницю в Бучі на другій міжнародній конференції United for justice.

Вона нагадала, що викрадено та вивезено до РФ понад 19 тисяч дітей. "Нині Україна наполегливо працює над їх поверненням, але ми змогли повернути тільки 327 дітей", - додала перша леді.

За її словами, кожен українець за рік війни "носить у собі свою власну Бучу". "Саме тому й запускається всеукраїнська програма ментального здоров'я, і цими днями стартує її комунікаційна кампанія зі слоганом "Ти як?". Щоб це пережити, про це треба говорити", - зазначила Зеленська.

Генеральний прокурор Андрій Костін, зі свого боку, заявив: "Буча - це не лише масові звірства, це буквально місце, де всі можливі воєнні злочини було вчинено".

За його словами, на цій невеликій території окупованої Бучі російські військові продемонстрували своє ставлення - "абсолютно цілеспрямовано вбивати, руйнувати мораль, стійкість лише тому, що люди, які мирно жили в Бучі, - українці".

Теги: #буча #діти #жертви

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