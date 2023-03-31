Білорусь повертає на свою територію ядерну зброю через порушення гарантій безпеки, заявляє Лукашенко

Олександр Лукашенко, якого Захід не визнає легітимно обраним президентом, заявив, що Білорусь змушена повернути на свою територію ядерну зброю через порушення гарантій, які їй було надано під її виведення в 1990-х роках.

"За обставин, що складаються, я активізував, наполегливо, переговори з президентом Росії Путіним щодо повернення в Білорусь ядерної зброї. Саме щодо повернення ядерної зброї, яку було виведено в 90-х роках під гарантії - жодних санкцій проти тих, хто вивів, жодного тиску, жодного планування наступів і революцій. Усе розтоптано, все порушено", - заявив Лукашенко, виступаючи з посланням до білоруського народу і Національних зборів у п'ятницю.

"Я маю право порушити питання повернути ядерну зброю, зобов'язання виведення якої тоді ще, до мене, підписали безумці?" - сказав він.

Лукашенко зазначив, що тоді "зазнав найжорсткішого тиску з боку не тільки Заходу, а і з боку президента Росії". "Я як зараз пам'ятаю, він каже: ти зрозумій, розчавлять, знищать. І обслуговувати ти не зможеш стратегічні боєголовки... Тоді був неймовірний тиск, і я змушений був відступити під гарантії", - додав він.

Лукашенко заявив, що не намагається "когось залякувати або шантажувати", а хоче "убезпечити білоруську державу та забезпечити мир білоруському народу".