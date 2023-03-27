Стефанчук: Великій Британії час стати лідером "повітряної коаліції"

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запропонував Великій Британії стати лідером "повітряної коаліції" для надання Україні сучасних військових літаків.

"Мені здається, що сьогодні настав час Великій Британії стати лідером і в "повітряній коаліції" та відкрити для України можливість використовувати літаки і ракети середньої дальності дії. Я буду дуже вдячний, якщо ваш парламент стимулюватиме ухвалення такого рішення щодо України", - сказав Стефанчук, виступаючи перед членами двох палат парламенту Великої Британії в понеділок.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Стефанчук наголосив, що настав час для більш радикальних дій у війні з Російською Федерацією, і попросив колег із парламенту Великої Британії не затягувати з важливими для України рішеннями.

"Тільки технологізація української армії, тільки новітні засоби ураження дадуть змогу швидко переломити ситуацію на лінії фронту. Хочу попросити вас, щоб ті необхідні рішення, які мають бути ухвалені в парламенті щодо військової підтримки України, були ухвалені якомога швидше", - зазначив спікер.

За словами Стефанчука, сьогодні представники московського режиму не можуть вирішувати, яких заходів слід вжити для підтримки та відновлення миру, а російські чи білоруські спортсмени не повинні виступати на Олімпійських іграх.

"Ізоляція росії від усього цивілізованого світу також має стати нашим спільним завданням. Ми говоримо і будемо постійно говорити про це на всіх міжнародних майданчиках", - сказав глава українського парламенту.

Він попросив підтримки Великої Британії для того, щоб голос України звучав на майданчиках Великої сімки та Великої двадцятки, а також на інших міжнародних аренах.

"Ми також хочемо й надалі бачити парламент Великої Британії учасником парламентського виміру Міжнародної Кримської платформи", - сказав голова Верховної Ради.

Як повідомлялося, Стефанчук перебуває з офіційним візитом у Великій Британії 27-28 березня.