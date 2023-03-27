Події

09:58 27.03.2023

У Маріуполі стався вибух, за попередньою інформацією, підірвано авто одного з командирів окупантів - міськрада

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У Маріуполі о 8:07 в районі ринку Бахчиванджі (Приморський район, проспект Будівельників) пролунав вибух, повідомляє Маріупольська міська рада в телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль одного з командирів окупантів.

"Маріупольський спротив наніс удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топ-військових. Подробиці згодом", - заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Теги: #вибух #маріуполь

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