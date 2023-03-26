Події

11:50 26.03.2023

Біля одного з пляжів Одеської області здетонувала міна, пошкодивши кілька будівель

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Біля одного з пляжів Одеської області здетонувала міна, пошкодивши кілька будівель

Біля одного з пляжів Одеської області здетонувала міна, пошкодивши кілька будівель, повідомляє телеграм-канал Одеської міськради з посиланням на оперативне командування "Південь".

Як зазначається, у рамках забезпечення мінної безпеки, біля одного з пляжів Одеської області було виявлено та контрольовано знищено морську міну.

"Ще одна міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів. Пошкоджено кілька будівель. Лише через обмеження доступу до об'єкта там не було людей і ніхто не постраждав", - ідеться в повідомленні.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі складається з 12 кораблів і суден забезпечення, серед яких 2 підводні ракетоносії, споряджені до 8️ ракет типу "Калібр".

"Загроза ракетних ударів залишається на рівні – високий. Мінна обстановка як на суходолі деокупованих територій, так і в прибережній акваторії Чорного моря також надзвичайно загрозлива", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #вибух #одеська_область #міни

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