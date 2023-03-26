Події

11:14 26.03.2023

Зеленський у День Нацгвардії: Вони - один із ключових елементів захисту України

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Зеленський у День Нацгвардії: Вони - один із ключових елементів захисту України

Президент України Володимир Зеленський привітав нацгвардійців із Днем Національної гвардії та подякував за службу.

"Національна гвардія України стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави, який не дає ворогу здолати Україну", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Глава держави зауважив, що "з перших хвилин 24 лютого та протягом років війни на Донбасі - нацгвардійці проявляють справжню українську силу, роблять усе, щоб наша держава вистояла".

"Дякую вам за службу і сталевий характер!", - зазначив президент.

 

Теги: #нацгвардія #зеленський

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