Події

20:56 25.03.2023

Апарат OSIRIS-REx доправить на Землю зразки ґрунту з астероїда Бенну 24 вересня

2 хв читати
Апарат OSIRIS-REx доправить на Землю зразки ґрунту з астероїда Бенну 24 вересня

Американська міжпланетна станція OSIRIS-REx, яка зібрала зразки ґрунту з астероїда Бенну, що знаходиться на 333 млн км від Землі, доставить їх на Землю 24 вересня, повідомило NASA.

Апарат під час прольоту поблизу Землі має скинути капсулу зі зразками вагою від 150 до 250 грамів, яка приземлиться на полігоні в пустелі штату Юта.

Космічний апарат OSIRIS-REx із 2018 року проводив дослідження астероїда, перебуваючи на його орбіті. У жовтні 2020 року він торкнувся його поверхні для захоплення породи за допомогою руки-маніпулятора.

На думку вчених, вивчення зразків ґрунту дасть змогу дізнатися ранню історію формування Сонячної системи. Вважають, що на астероїді може міститися речовина, що залишилася з часів її зародження.

Це перша місія NASA з повернення на Землю зразків ґрунту астероїда.

Місія OSIRIS-REx отримала назву на честь єгипетського бога потойбічного світу Осіріса, а астероїду Бенну 2013 року було присвоєно ім'я на честь птаха, що символізує воскресіння цього бога.

Космічний апарат OSIRIS-REx було запущено 2016 року. За даними розрахунків траєкторії руху, астероїд Бенну, виявлений у вересні 1999 року, має шанси зіткнутися із Землею в період з 2169 до 2199 року. NASA вважає цей об'єкт потенційно небезпечним для планети небесним тілом. Маса Бенну сягає 140 млн тонн, діаметр - 560 м. Падіння такого тіла на Землю призвело б до катастрофічних наслідків.

 

 

Теги: #земля #грунт #астероїд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 15.03.2023
Суд вирішив скасувати держреєстрацію прав і розірвати договір оренди на 7 га землі в Голосіївському районі Києва

Суд вирішив скасувати держреєстрацію прав і розірвати договір оренди на 7 га землі в Голосіївському районі Києва

13:08 14.03.2023
"Епіцентр" має намір купити три земельні ділянки у Києві під своїми об'єктами

"Епіцентр" має намір купити три земельні ділянки у Києві під своїми об'єктами

07:52 01.03.2023
ФДМ планує до кінця 2023 р. збільшити земельний банк для оренди до 300 тис. га і сконцентрувати управління 100% держпідприємств

ФДМ планує до кінця 2023 р. збільшити земельний банк для оренди до 300 тис. га і сконцентрувати управління 100% держпідприємств

17:05 28.02.2023
Російські окупанти видають землю в тимчасово окупованому Криму своїм поплічникам - Центр національного спротиву

Російські окупанти видають землю в тимчасово окупованому Криму своїм поплічникам - Центр національного спротиву

11:46 04.01.2023
Українські аграрії з початку нового року зобов'язані сплатити новий податок на землю за 2022 рік

Українські аграрії з початку нового року зобов'язані сплатити новий податок на землю за 2022 рік

07:16 08.12.2022
Прокуратура через суд вимагає повернути землі біля Олексіївського лугопарку у Харкові, виділені за "кооперативною схемою"

Прокуратура через суд вимагає повернути землі біля Олексіївського лугопарку у Харкові, виділені за "кооперативною схемою"

10:53 28.10.2022
Прокуратура повернула громаді Києва 6 га землі біля музею у Пирогові

Прокуратура повернула громаді Києва 6 га землі біля музею у Пирогові

11:04 27.10.2022
Київрада планує розглянути низку земельних питань, пов'язаних із будівництвом в охоронних зонах, - нардеп

Київрада планує розглянути низку земельних питань, пов'язаних із будівництвом в охоронних зонах, - нардеп

12:28 14.09.2022
Прокуратура передала АРМА понад 500 га землі у власності громадян РФ на Київщині

Прокуратура передала АРМА понад 500 га землі у власності громадян РФ на Київщині

16:55 29.08.2022
На Львівщині заарештовано земельні ділянки дружини Медведчука

На Львівщині заарештовано земельні ділянки дружини Медведчука

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Випуск цьогорічних офіцерів посилить нашу державу

Зеленський: За тиждень Україна стала міцнішою, а ворог - ще більш ізольованим

Російські окупанти обстріляли Часів Яр і Торецьк, загинули мирні жителі - Єрмак

Путін заявив про намір РФ розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю

Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсоні, поранено двох людей - ОВА

ОСТАННЄ

Випуск цьогорічних офіцерів посилить нашу державу

Зеленський: За тиждень Україна стала міцнішою, а ворог - ще більш ізольованим

Ворог обстріляв із БПЛА і артилерії два райони Дніпропетровської області

Російські окупанти обстріляли Часів Яр і Торецьк, загинули мирні жителі - Єрмак

Путін заявив про намір РФ розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю

Тисячі жандармів беруть участь у розгоні демонстрації проти будівництва водосховища у Франції

Ворог здійснив один ракетний і 23 авіаудари по ЗС України за добу, а в Красному на Херсонщині окупанти відбирають приватні автомобілі жителів

Противник продовжує зосереджувати зусилля з наступу в Донецькій і Луганській області, ЗС України відбили понад 50 атак

Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня відвідає ЗАЕС

США планують практичне розроблення перехоплювача гіперзвукових ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА