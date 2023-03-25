Апарат OSIRIS-REx доправить на Землю зразки ґрунту з астероїда Бенну 24 вересня

Американська міжпланетна станція OSIRIS-REx, яка зібрала зразки ґрунту з астероїда Бенну, що знаходиться на 333 млн км від Землі, доставить їх на Землю 24 вересня, повідомило NASA.

Апарат під час прольоту поблизу Землі має скинути капсулу зі зразками вагою від 150 до 250 грамів, яка приземлиться на полігоні в пустелі штату Юта.

Космічний апарат OSIRIS-REx із 2018 року проводив дослідження астероїда, перебуваючи на його орбіті. У жовтні 2020 року він торкнувся його поверхні для захоплення породи за допомогою руки-маніпулятора.

На думку вчених, вивчення зразків ґрунту дасть змогу дізнатися ранню історію формування Сонячної системи. Вважають, що на астероїді може міститися речовина, що залишилася з часів її зародження.

Це перша місія NASA з повернення на Землю зразків ґрунту астероїда.

Місія OSIRIS-REx отримала назву на честь єгипетського бога потойбічного світу Осіріса, а астероїду Бенну 2013 року було присвоєно ім'я на честь птаха, що символізує воскресіння цього бога.

Космічний апарат OSIRIS-REx було запущено 2016 року. За даними розрахунків траєкторії руху, астероїд Бенну, виявлений у вересні 1999 року, має шанси зіткнутися із Землею в період з 2169 до 2199 року. NASA вважає цей об'єкт потенційно небезпечним для планети небесним тілом. Маса Бенну сягає 140 млн тонн, діаметр - 560 м. Падіння такого тіла на Землю призвело б до катастрофічних наслідків.