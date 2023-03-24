Очільники МЗС України та Литви обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом у Києві подальшу військову допомогу для України та підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

"Привітав друга Габріелюса Ландсбергіса з отриманням ордена князя Ярослава Мудрого III ступеня від Володимира Зеленського. Обговорили подальшу військову допомогу для забезпечення перемоги України та сталого миру в Європі, а також підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі", - написав Кулеба у твіттері у п'ятницю ввечері.