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14:28 24.03.2023

Україна виконала 72% зобов'язань Угоди про асоціацію Україна-ЄС - звіт

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Україна виконала 72% зобов'язань Угоди про асоціацію Україна-ЄС - звіт

- Україна вже виконала 72% усіх зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

"Україна вже виконала 72% усіх зобов'язань, передбачених Угодою, яка є важливим елементом інтеграції України у внутрішній ринок Євросоюзу. Загальний прогрес виконання Угоди за 2022 рік збільшився на 9%", - йдеться у звіті про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2022 рік.

Зазначається, що найбільшого прогресу досягнуто в таких сферах: інтелектуальна власність - 94%, управління державними фінансами - 90%, статистика та обмін інформацією - 96%, юстиція, свобода, безпека, права людини - 91%, гуманітарна політика - 91%.

Найменшого прогресу досягнуто в таких сферах: податкові питання, науки, технології, інновації та космос - 60%, соціальна політики та трудові відносини - 54%, транспорт, транспортна інфраструктура, поштові та кур'єрські послуги - 53%, захист прав споживачів - 48%, фінансова співпраця та боротьба з шахрайством - 24%.

За 2014-2022 роки головні виконавці зобов'язань, згідно з Угодою, демонструють такі показники: Кабінет Міністрів виконав 70% заходів, Верховна Рада - 61% заходів, інші органи державної влади виконали 59% заходів.

Теги: #україна_єс

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