Події

10:23 24.03.2023

СБУ: Заарештовано "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн

1 хв читати
СБУ: Заарештовано "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн

За матеріалами Служби безпеки України суд заарештував чергові активи дружини колишнього народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко, підозрюваної у фінансуванні російських окупаційних угруповань, повідомляє українська спецслужба.

У повідомленні СБУ в п'ятницю зазначено, що загальна вартість заарештованих активів становить понад 440 млн грн.

"Рішення суду стосується 6,8% акцій ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна" в Запоріжжі, якими Марченко володіє через три офшорні компанії", - йдеться в повідомленні.

За інформацією СБУ, це стратегічно важливе підприємство спеціалізується на промисловому виробництві майже 1 тисячі видів сталі та металовиробів.

"Арешт активів убезпечить їх від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дасть змогу передати на користь нашої держави", - наголошують в українській спецслужбі.

У СБУ нагадують, що наприкінці лютого цього року за матеріалами СБУ було заарештовано майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд грн.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Заходи здійснюють співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #марченко #арешт #активи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:38 23.03.2023
Угорщина своєю відмовою заарештовувати Путіна в разі його в'їзду продовжує обнуляти свою репутацію"

Угорщина своєю відмовою заарештовувати Путіна в разі його в'їзду продовжує обнуляти свою репутацію"

17:06 22.03.2023
Заарештовано активи російського олігарха Шелкова вартістю 20 млн грн

Заарештовано активи російського олігарха Шелкова вартістю 20 млн грн

12:52 21.03.2023
Україна отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофіндопомоги ЄС - міністр фінансів

Україна отримала EUR1,5 млрд другого траншу макрофіндопомоги ЄС - міністр фінансів

14:01 20.03.2023
Вартість вилучених у Ротенбергів та їхніх партнерів активів становить $300 млн - СБУ

Вартість вилучених у Ротенбергів та їхніх партнерів активів становить $300 млн - СБУ

21:09 19.03.2023
Зеленський: Ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду - поворотний момент

Зеленський: Ордер на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду - поворотний момент

20:36 17.03.2023
Зеленський: Рішення МКС - історичне, що має реальну перспективу

Зеленський: Рішення МКС - історичне, що має реальну перспективу

19:43 17.03.2023
Боррель: Ордер на арешт Путіна - тільки початок процесу притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні

Боррель: Ордер на арешт Путіна - тільки початок процесу притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні

17:47 17.03.2023
МКС видав ордер на арешт президента РФ Путіна як підозрюваного в незаконній депортації українських дітей

МКС видав ордер на арешт президента РФ Путіна як підозрюваного в незаконній депортації українських дітей

11:11 17.03.2023
Офіцера, який побив солдата, взято під цілодобовий домашній арешт

Офіцера, який побив солдата, взято під цілодобовий домашній арешт

17:24 15.03.2023
Максим Марченко: Вважаю, що маю робити те, що вмію найкраще - воювати заради майбутнього України

Максим Марченко: Вважаю, що маю робити те, що вмію найкраще - воювати заради майбутнього України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми перебуваємо на вирішальному етапі битви за Україну - Зеленський

Україна передала РФ усіх тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну - Координаційний штаб

СБУ затримала російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січ"

Кількість загиблих у Костянтинівці зросла до п'яти - ДСНС

Рената Кузьміна заочно заарештовано без альтернативи внесення застави - ДБР

ОСТАННЄ

Ми перебуваємо на вирішальному етапі битви за Україну - Зеленський

Росіяни обстріляли Дніпровські плавні в Херсоні: одна людина загинула, одна поранена - ОВА

Ворог продовжить ракетно-бомбовий геноцид, ракетна загроза зберігається - голова Київської МВА

МЗС України ініціює санкції щодо румунської сенаторки, яка запропонувала приєднати до Румунії частину південного регіону України

Єдиний реєстр зброї запрацює через три місяці - глава МВС

Україна передала РФ усіх тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну - Координаційний штаб

Україна повернула семеро дітей, примусово вивезених у жовтні 2022 року - Херсонська ОВА

Український застосунок для оренди квартир bird запускають у Варшаві

СБУ затримала російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січ"

На куп'янському та лиманському напрямках за добу відбулося два бойових зіткнення, 64 окупантів убито

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА